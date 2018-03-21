Lise öğrencileri Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi

Nevşehir Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de 7’den 77’ye Mehmetçik Vakfı’na destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamdan Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri elde edilen gelirlerin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere kermes düzenledi. Okul kapısında çadır kurularak düzenlenen kermese öğrenciler, öğretmenler, vatandaşların yanı sıra diğer okul öğrencilerinin de destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.

11.sınıf öğrencilerinden Zehra Duran, "Biz bugün burada olsak bile tüm yüreğimiz Afrin’de operasyonda olan Mehmetçiklerimiz ile beraber" dedi. Duran, “Bugün Afrin için etkinlik düzenliyoruz. Tüm bu arkadaşlarımız evlerinden getirmiş oldukları pasta, börek getirdikleri gıdaları satarak yardım topluyoruz. Tüm Nevşehir halkı bizlere destek oluyor. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şuan biz burada olsak bile tüm yüreğimiz Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklerimiz ile birliktedir” dedi. 11. sınıf öğrencilerinden İlayda Er de “Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize yardım etmek amacıyla geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak olan bir kermes düzenledik. Çok büyük bir ilgi var. Biz şuan burada bu işi yapıyoruz ama gönlümüz, kalbimiz her zaman Mehmetçiğimizin yanında” şeklinde konuştu.

Merkez Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yavuz Selim Yıldırım da açıklamasında Mehmetçiklerimize destek vermek amacıyla geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak olan bir kermes düzenledi dedi. Yıldırım, “Milli ve manevi duygularımızın en üst düzeyde olduğu bugünlerde Afrin’de yurdumuzun çeşitli yerlerinde operasyonda görev yapan Mehmetçiklerimize destek amacıyla Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencilerimizin düzenlediği kermes bir gün sürecek. Cephede mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.