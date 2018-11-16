Lastikçilerde "Kış Lastiği" Yoğunluğu Başladı

1 aralık tarihinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması ve binek araçlarına kış lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler nedeniyle lastik satan ve takan iş yerlerinde yoğunluk bu yıl erken başladı.

Uygulamanın başlamasına bir aydan daha az bir süre kala işlerde yoğunluk olduğunu belirten oto lastik satıcıları, sürücülerin can ve mal güvenliği için araç lastiklerini değiştirmekte acele ettiklerini belirttiler.

Nevşehir'de Pirelli lastik bayiinin İşletme Müdürü Durmuş Yüksel, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Kış lastiklerinin, ceza yememek için değil can ve mal güvenliği amacıyla takılması gerektiğini kaydederek, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki tutuş ve duruş mesafesi kauçuğun esnekliği nedeniyle daha fazla. Yaz lastiklerine göre kış lastiğinin yüzde 60 tutunuş mesafesi var. Buzlu ve karlı yollarda çok faydası oluyor. Can ve mal güvenliğimiz için kış lastiği çok önemli." diye konuştu.

Yüksel: Bu yıl sürücülerin daha da bilinçli olduğunu vurgulayarak, sürücülerin lastiklerini zamanında değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 19:56