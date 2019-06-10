Lale Caddesi’nin içme suyu altyapısı yenileniyor

Nevşehir Belediyesi ekiplerince, Lale Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında, uzun yıllardır kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeniyor. Ayrıca cadde de bugüne kadar bulunmayan yağmur suyu hattı da yapılarak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nevşehir Belediyesi önünden başlayan Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM’nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ikinci etabı olan Lale Caddesi üzerindeki, Ziraat Bankası Kavşağı - Meteris Meydanı arasındaki alanda çalışmalar devam ediyor.

Sıcak asfalt dökümü öncesinde içme suyu alt yapısının tamamen yenileneceği caddede, Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar mesaisini sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla, cadde üzerindeki esnafların ve vatandaşların mağdur olmamaları için büyük özveri ile çalışmalarını sürdüren ekipler kısa sürede bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla uzun yıllardır kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendi. Abone bağlantıları ile birlikte tamamen yenilenen bu hat sayesinde vatandaşlar hem daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak hem de altyapıdan kaynaklanan su kesintileri önlenecek.

Ekipler ayrıca 350 metre uzunluğundaki bu yolda bu güne kadar bulunmayan yağmur suyu hattını da döşüyor. Yapılacak olan çalışma ile yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak ve yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde üzerinde sıcak asfalt dökümü yapılacak ve yeşil bant, aydınlatma sistemleri ve yaya kaldırımları ile cadde daha modern bir hale getirilecek.