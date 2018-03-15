KYK yurtlarından Mehmetçiğe ışıklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler tarafından ışıklı destek verildi.TSK tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ışıklı destek verdi. Öğrenciler dün akşam yurt binalarına odalarının ışıklarıyla ‘Afrin’ yazarken bazı öğrenciler de telefonlarının ışıklarıyla yurt bahçelerine ‘Afrin’ koreografisi yaparak destek verdi.