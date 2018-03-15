KYK yurtlarından Mehmetçiğe ışıklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler tarafından ışıklı destek verildi.TSK tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na...