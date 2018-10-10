Kurşunlu Cami 2021’e kadar kapalı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir’in uzun yıllardır merkezi camisi olması nedeniyle öne çıkan, öte yandan il merkezindeki en önemli tarihi ibadet merkezlerinden biri olan Kurşunlu caminin kapalı olması özellikle cenaze namazları, müftülüğün dini programlarında Alibey camini öne çıkarak.

Damat İbrahimpaşa külliyesi içerisinde bulunan Kurşunlu caminde 3 yılı aşkın bir süre ibadet edemeyecek olan cemaatin yönleneceği merkezi cami olacak Alibey caminde ise ciddi bir trafik karmaşası yaşanabilir. Meteris civarında uzun sürecek bir trafik karmaşası karşısında nasıl bir tedbir alınacağı ise merak konusu.

Yıllardır gündemde olan ve ne zaman başlatılacağı merak edilen Damat İbrahimpaşa külliyesindeki çalışmaların 2021 Ekim ayı ortalarına kadar sürecek olması karşısında yeni yapılan Külliye caminin önemi de bir nebze daha artmış bulunuyor.