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Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Başkan Arı’ya teşekkür plaketi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Tarafından 10 Ocak Çalişan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Yaptırılan “basın Anıtı” Sonrasında Küresel Gazeteciler Konseyi Tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Teşekkür Plaketi Verildi.
Nevşehir 22.01.2020, 11:13 22.01.2020, 11:23
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptırılan “Basın Anıtı” sonrasında Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür plaketi verildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kendisine böylesine anlamlı bir plaket verilmesinden dolayı Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’e teşekkür etti.