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KÜN’de havacılık sohbetlerinde ICAO-Türkiye ilişkileri konuşuldu
Kapadokya Üniversitesinin havacılık sektörünün önde gelen isimlerini ağırladığı Havacılık Sohbetleri Youtube canlı yayın programında konuk Büyükelçi, ICAO Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka oldu. Moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesinden Haydar Yalçın’ın yaptığı programda Türkiye ICAO ilişkileri konuşuldu.
Nevşehir 08.04.2021, 12:24
Kapadokya Üniversitesinin havacılık sektörünün önde gelen isimlerini ağırladığı Havacılık Sohbetleri Youtube canlı yayın programında konuk Büyükelçi, ICAO Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka oldu. Moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesinden Haydar Yalçın’ın yaptığı programda Türkiye ICAO ilişkileri konuşuldu.
“ICAO’da dünya havacılığında ne değişecekse Türkiye bunu ilk öğrenen, ilk duyan, katkı veren, müdahil olan ülkelerden biri durumunda”Türkiye’nin dünya havacılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ve her geçen gün üstüne koyarak, gelişerek ilerlediğini ifade eden Aka, “ICAO dünya havacılığının normlarının belirlendiği, standartların belirlendiği bir numaralı uluslararası örgüt. Türkiye önemli bir havacılık ülkesi ve havacılığın her boyutuyla önemli bir ülke. Teknoloji üretimiyle, uçak üretimiyle, havacılık teçhizatları üretimiyle, havacılık eğitimiyle, hava yolu şirketleri ve havalimanları ile dünyanın çok önemli havacılık ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük havalimanına sahibiz, dünyada en çok yurt içi hava yolu taşımacılığı yapılan ülkelerden biriyiz. SİHA ve drone teknolojilerimiz, havacılık yan endüstrisi ile ilgili çalışmalar, motor hazırlıkları ve havacılık eğitimleri bunlar Türkiye’nin son derece iddialı olduğu alanlar.” ifadelerinde bulundu. Bu yetkinlikler ışığında ICAO’daki temsil düzeyimizin de sahip olduğumuz havacılık sektörünün büyüklüğüyle orantılı bir düzeyde devam etmesi için çaba harcadıklarını belirten Aka, Türkiye’yi 2022’de tekrar ICAO Konseyi üyesi yaparak temsile devam etmek istediklerini söyledi. Türk sivil havacılık idaresiyle ve kuruluşlarıyla, daimi temsilciliğimizin ve ICAO yönetiminin çok yakın bir iş birliği içinde ve sürekli temas halinde olduğunu aktaran ICAO Daimi Temsilcisi Aka, “ICAO’da dünya havacılığında ne değişecekse Türkiye bunu ilk öğrenen, ilk duyan, katkı veren, müdahil olan ülkelerden biri durumunda olacaktır” dedi.