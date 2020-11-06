Kumar oynayan 14 kişiye 83 bin 420 lira ceza yazıldı

Nevşehir’de mahalle bekçilerinin çalışmaları sonrasında kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye 83 bin 420 lira idari para cezası yazıldı.

Alınan bilgilere göre, mahalle bekçilerinin Yeni Mahalle Nar Caddesinde bulunan bir ikametten çıkan Afgan uyruklu N.M.A.’nın şüpheli davranışları sonrasında kimlik kontrolü yaptı. Üzerinde yüklü miktar para çıkan Afgan N.M.A.’nın parayı kumarda kazandığını ve kumar oyunun halen devam ettiğini belirtmesinin üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynanan yere baskın yapıldı. Yapılan baskında iki deste iskambil kağıdı, zar ele geçirilirken şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan şahıslara maske, mesafe ve kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı 4 bin 350 lira olmak üzere 14 şüpheliye toplamda 83 bin 420 lira idari para cezası kesildiği öğrenilirken şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.