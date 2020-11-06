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Kumar oynayan 14 kişiye 83 bin 420 lira ceza yazıldı
Nevşehir’de mahalle bekçilerinin çalışmaları sonrasında kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye 83 bin 420 lira idari para cezası yazıldı.
Nevşehir 06.11.2020, 12:04 06.11.2020, 14:13
Nevşehir’de mahalle bekçilerinin çalışmaları sonrasında kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye 83 bin 420 lira idari para cezası yazıldı.
Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan şahıslara maske, mesafe ve kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı 4 bin 350 lira olmak üzere 14 şüpheliye toplamda 83 bin 420 lira idari para cezası kesildiği öğrenilirken şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.