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Kozaklı’da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Nevşehir 18.06.2021, 11:40 18.06.2021, 23:53
Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari G.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.