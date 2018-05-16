’Koşabiliyorken Koş’ kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ’Koşabiliyorken Koş’ projesi’ kapsamında Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak koşabiliyorken koş kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı.

16 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen voleybol turnuvasına, Mehmet Gülen Ortaokulu, Kapadokya Veteranlar , Avanos İlçe Milli Eğitim, Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir Gençlik Spor, Gülşehir Anadolu Lisesi, Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü takımları katıldı. Oynanan müsabakalar sonrasında birinciliği Mehmet Gülen Ortaokulu, ikinciliği Nevşehir Gençlikspor ve üçüncülüğü ise Kapadokya Veteranlar takımı elde etti.