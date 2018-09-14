Korkunç cinayetin sır perdesi aralanıyor

Nevşehir'de bağ evinden kaçırılıp, otomobilde eşiyle birlikte yakılarak öldürülmüş halde bulunan 76 yaşındaki Mustafa Şahin Akkoç ve eşinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Emlak zengini olan Akkoç'un son olarak iki ay önce bir arsa satın aldığı, arsanın bulunduğu yerde yaşayan uyuşturucu bağımlıları ile tartıştığı belirlendi.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ



Akkoç ve eşinin uyuşturucu madde bağımlısı kişi ya da kişilerce öldürüldüğü ya da alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri kentteki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Acıgöl ilçesi kırsalında araç içinde yakılarak öldürülmüş halde bulunan Mustafa Şahin Akkoç (76) ve Ayfer Akkoç (73) çiftinin yapılan ön otopsisinde çiftin feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürüldükleri ortaya çıktı.



KEMİKLERİNİ KIRDILAR



Nevşehir-Aksaray karayolu üzerinde bulunan bağ evine giren kişi ya da kişilerce sandalyeye bağlanan yaşlı çiftin dövülerek kemiklerinin kırıldığı ortaya çıktı. Bağ evinde öldürülen çiftin daha sonra Acıgöl ilçesi Ağıllı köyünde kendi araçları içerisinde yakıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürürken, Akkoç'un son günlerdeki ticari ilişkileri mercek altına alındı. Akkoç'un emlak zengini olduğu, Nevşehir dışında İstanbul ve Tekirdağ'da da ev ve arsaları bulunduğu öğrenildi.



KAZANDIĞI PARAYI EMLAK İŞİNE YATIRDI



Üç ilde 250'nin üzerinde dairesi ve arsası bulunan Akkoç'un çok sayıda iş merkezi bulunduğu öğrenildi. Daha önceleri kamyon tamirciliği yapan Akkoç'un daha sonra araç alım satımı yaptığı ve kazandığı parayı emlak işine yatırdığı belirlendi. Son olarak Yozgat'ta bir arsa satın alan Akkoç'un arsanın bulunduğu yerde yaşayan uyuşturucu madde bağımlıları ile tartıştığı ortaya çıktı. Çiftin bağ evinde inceleme yapan ekipler, yerde kan izleri ile birlikte uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirdi.



UYUŞTURUCU APARATI



Çiftin uyuşturucu madde bağımlısı kişi ya da kişilerce öldürülmüş olabileceği ya da alacak-verecek cinayetine kurban gittiği değerlendiriliyor. Kentteki kamera kayıtları mercek altına alındı. Üç kızı bulunan çiftin cenazesi bugün Nevşehir'de toprağa verilecek.

SABAH

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, 10:12