Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörlerine Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 06 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde her iki Üniversite Rektörüne görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Bağlı, kendileriyle bir süre görüştü.