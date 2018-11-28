Kardelenler Matematiği ‘Oyun Oynayarak’ Öğreniyor

Kardelen Koleji Matematik Öğretmeni Gizem Yücel, öğrencilerine matematiği sevdirmek ve eğlenceli bir öğrenme modeli olan ‘oyun kurarak öğrenme’ ile her hafta birbirinden farklı konuları içeren matematik oyunları hazırlıyor. Klasik eğitim sisteminde sınıftaki çocukların yüzde 55’i dersin içinde aktif olurken bu modelle öğrencilerin tamamı dersin içinde yer alıyor.

Çocukların en kolay öğrenmesinin oyunlarla gerçekleştiğine dikkat çekilerek, her konu için ilgili oyunlar planlanıyor. Bu akıl oyunlarını edindiği tecrübeler ile kurgulayan Kardelen Koleji Matematik Öğretmeni Gizem Yücel, her hafta farklı oyunlar için gerekli araç-gereçleri temin ederek kendi el emeğiyle yaptığı oyunlar hazırlıyor. Matematik oyunlarını oynarken, öğrencilerin zeka gelişimi ve becerilerine etkisinin olumlu olduğunu öğrenme konusunda da daha istekli olduklarını belirtti.