Kardelen’de değerler eğitimi projesi devam ediyor

Değer Eğitimi Projesi çerçevesinde öğrencilere dini, ahlaki ve milli değerleri kazandırmak amaçlanıyor. Öğrencilerin sorumluluklarını taşıyabilecekleri seçimler yapabilmelerine imkan sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenen proje yeni eğitim öğretim yılında da çeşitli faaliyet ve çalışmalarda bulunulacak.

Kardelen Koleji İlköğretim rehberlik servisinin yürüttüğü ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında düzenlenen “saygı” ile ilgili kompozisyon yarışmasında sınıfların birincilerine başarı belgesi verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 13:36