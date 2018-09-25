Kardelen Öğretmenlerinden Bir İlk Daha

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, Neşet Ertaş vefatının 6. Yılında Kardelen Koleji Öğretmenleri tarafından hazırlanan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Türküleri ve Şiir Dinletisi, 25 Eylül Salı günü saat 19.30’da Özel Kardelen Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Nevşehir’de İlklerin Okulu Özel Kardelen Koleji, bir ilke daha imza atarak öğretmenleri ile daha önce hazırladıkları ve büyük beğeni toplayarak 5 kez seyirci ile buluşan ‘Pişti’ isimli tiyatro oyununun ardından, şimdi de Neşet Ertaş Anısına hazırladıkları, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Türküleri ve Şiir Dinletisi ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kardelen Koleji Konferans Salonunda 25 Eylül Salı Günü Saat: 19.30’da gerçekleştirilecek programa tüm halkımız davetlidir.