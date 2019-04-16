Kardelen Koleji’nde “Yalancı Aranıyor” isimli tiyatro oyunu sergilendi

Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde “Tiyatro Günleri” etkinliği kapsamında “Yalancı Aranıyor” adlı tiyatro sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin hazırladığı ve Kardelen Kolejinde drama ve satranç öğretmenliği yapan Osman Arslan’ın da yönetmenliğini yapmış olduğu; "Yalancı Aranıyor" adlı oyun, bugün prömiyerini Kardelen Koleji Konferans salonunda yaptı. Oyun sonrası konuşma yapan Tiyatro Kulübü Başkanı Recep Çiftci, bu süre zarfında maddi manevi destekte bulunan Nevşehir Milletvekili, Kardelen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yücel Menekşe’ye ve Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert’e teşekkürlerini iletti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert, “Elde ettiğimiz akademik başarıların yanında sosyal anlamda da ‘öncü kurum’ olma niteliğimizi düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle bir kez daha gözler önüne sermiş bulunmaktayız. Öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimini desteklemek amacıyla Nevşehir HBVÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Yalancı Aranıyor’ adlı oyunu büyük keyifle izledik. Oyunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese kendi adıma ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.

22 - 28 Nisan tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda 2. Ulusal Tiyatro Festivali düzenleyecek olan NEVÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri, ücretsiz etkinliklere tüm halkı davet etti.