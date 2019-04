Kardelen Koleji minikleri yıl sonu heyecanını yaşadı

Özel Kardelen Koleji Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu mezuniyet töreninde sergiledikleri performans izleyenleri hayran bıraktı.

Kardelen Eğitim Kurumları Konferans Salonunda gerçekleştirilen Kardelen Anaokulu Mezuniyet Töreni, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Henüz 5- 6 yaşlarındaki çocukların sergiledikleri birbirinden güzel sahne gösterileri ve yaşlarına rağmen gösterdikleri müthiş performans, izleyenlere muhteşem bir gün yaşattı. Çeşitli müzikallerin, dans gösterilerinin ve yöresel oyunların sahnelenmesiyle minikler kimi zaman izleyenleri güldürdü kimi zaman ise duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerin gösteri sonunda hep birlikte kep atmaları ise görülmeye değerdi.

Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, “Uzun ve yoğun bir eğitim öğretim sürecinin başlangıcının okul öncesi eğitim olduğu, bireyin tüm yaşamını etkileyen ve telafisi olmayan önemli yıllar olduğuna dikkat çekerek “Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolünü hepimiz biliyoruz. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, çocuklarınızı yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir. Geleceği görebilmek için onu bu güne taşımak gerekir. Bu da gelecekte her şeyimizi teslim edeceğimiz yavrularımızı ileriye dönük yetiştirmemizdeki başarımıza emeğimize bağlıdır. Sizler bunun ilk adımını yavrularınızı bizlere emanet ederek atmış oldunuz. Çeyrek asırdır bize duyduğunuz bu güvenle geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin her düzeyde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları bizim övünç kaynağımızdır. Kardelen Eğitim Kurumları olarak sizlerle birlikte “Geleceğin Liderlerini’’ yetiştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.