Kardelen Koleji ile NEVÜ İşbirliği

Kardelen Koleji Konferans Salonunda gerçekleştiren eğitim seminerine NEVÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlileri, Yrd. Doç. Dr. Vedat Aktepe ve Dr. Öğretim Üyesi Tansel Yazıcıoğlu katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Vedat Aktepe tarafından Kardelen Koleji Öğretmenlerine Değerler Eğitimi hakkında bilgi verildi. Dr. Öğretim Üyesi Tansel Yazıcıoğlu ise Özel Eğitim alanında farkındalık oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili konuşuldu.

Kardelen Koleji olarak önceki haftalarda AKD KIDS İngilizce Anaokulu Kapadokya Şubesinin kurucusu Rehberlik ve Danışma Uzmanı S.Taylan Kapucu’nun seminerinin ardından şimdi de NEVÜ Eğitim Fakültesi’nden misafirlerini ağırladı. Seminer dönemini en verimli şekilde geçirebilmek için hazırlanan seminerlere öğretmenlerin yoğun katılımı da sağlandı.

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı şunları vurguladı. “Seminer dönemini amacına uygun, işlevsel nitelikte tamamlamaya çalıştık. Bunun için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde gerçekleştirdiğimiz seminerlere öğretim yılı içerisinde de periyodik aralıklarla devam edeceğiz.”dedi.