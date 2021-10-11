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Karapınar mesire alanına modern aydınlatma
Nevşehir 11.10.2021, 11:06
NEVŞEHİR(MHA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da 250 bin TL'lik hibe yardımıyla Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasına kazandırılan mesire alanına modern aydınlatma lambaları yerleştirildi.
6 bin metre karelik alanda kurulan, içerisinde çok sayıda kamelyanın yanı sıra, çocuk oyun parkı, barbekü alanları, Kafeterya, mescit gibi ünitelerinde yer aldığı mesire alanının güneş enerji sistemiyle aydınlatılmasının belediyeye önemli oranda kazanç sağladığını dile getiren Başkan Yasin Güneş, mesire alanının beldeye kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.