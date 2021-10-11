Karapınar mesire alanına modern aydınlatma

NEVŞEHİR(MHA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da 250 bin TL'lik hibe yardımıyla Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasına kazandırılan mesire alanına modern aydınlatma lambaları yerleştirildi.

Sadece Karapınar kasabasına değil çevre yerleşim alanlarından da çok sayıda kişinin gelip dinlendiği, eğlendiği mesire alanı artık günün her saatinde aydınlatılabiliyor. Güneş enerji panelleriyle aydınlatma sayesinde belediye de önemli ölçüde elektrik sarfiyatından kurtulmuş oluyor.

6 bin metre karelik alanda kurulan, içerisinde çok sayıda kamelyanın yanı sıra, çocuk oyun parkı, barbekü alanları, Kafeterya, mescit gibi ünitelerinde yer aldığı mesire alanının güneş enerji sistemiyle aydınlatılmasının belediyeye önemli oranda kazanç sağladığını dile getiren Başkan Yasin Güneş, mesire alanının beldeye kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.