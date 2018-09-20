Karapınar Kur’an Kursuna Ziyaret

Ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş’a; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, Emekli İmam Hatip Cemil Usta eşlik etti.

Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursu Yöneticisi Fatih Aydın’dan kurs hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, kursiyer öğrencilerle yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Kurs Yöneticisi Aydın ve kursiyer öğrenciler başta Vali İlhami Aktaş’a, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiler.