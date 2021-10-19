Karakaya köyü ayvası yakında tezgahlarda

Ziyarette ağaçları ve meyveleri inceleyen heyet, geçtiğimiz yıl ağaçların genelini soğuk aldığını bu yıl ise ayva ağaçlarında fazlaca meyve bulunduğunu, geçmiş senelerde köyde yaşayanların geçimlerinin hayvancılık, üzüm, sebze ve ayva yetiştiriciliğinden sağlamış olduklarını belirttiler.

Başkan Mustafa Korkmaz, “çiftçilerimiz adına sevinçliyiz, Karakaya ayvamız meşhurdur, çok eskilerden büyüklerimizden kalan ayva yetiştiriciliği öyle yada böyle köyde devam etmekte. Bu yıl ağaçlarda aşırı miktarda meyve oluşumu meydana geldi bu yüzden dallar sarktı meyveler yeni yeni irileşiyor. Ayva özellikle kış mevsiminde sofralarda yerini alır, ayvadan çok güzel reçel olur, yaş tüketilir, güzel tatlısı olur, pekmez zamanı da kaynatılarak tüketilir, pelveri olur, kompostosu / hoşafı olur, marmelattı olur tadına doyum olmaz çok faydalı A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapılı bir besin kaynağıdır ayva. Çok yakın zaman da tahminimize göre 15-20 güne kadar pazarlarda, tezgâhlarda yerini alacağını” söyledi.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Karakaya köyü eski muhtarı ve orada ikamet eden Kadir Aktaş’ta, “uzun yıllardır köyümüzde ayva yetiştiriyoruz, bizlere büyüklerimizden kalan onların yetiştirdiği ve nesilden nesille devam ettirilen bir meyvecilik. Önceki seneler iklim şartlarınca soğuk aldığı için meyve olmuyordu, elimizden geldiği kadarınca bakmaya çalışıyoruz, bu yıl meyve fazlaca var şükürler olsun yüzümüzü güldürdü yakınlarda satışa sunulur” dedi.