Karakaya köyü ayvası yakında tezgahlarda
Ürgüp ilçemize bağlı Karakaya köyünde yetiştirilen köyün kendine has olan Karakaya Ayva bahçelerini Ürgüp Ziraat Odası Başkan Mustafa Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri Vehbi Zengin ve Kadir Aktaş, Ürgüp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Güleç ile birlikte ziyaret ettiler.
Ziyarette ağaçları ve meyveleri inceleyen heyet, geçtiğimiz yıl ağaçların genelini soğuk aldığını bu yıl ise ayva ağaçlarında fazlaca meyve bulunduğunu, geçmiş senelerde köyde yaşayanların geçimlerinin hayvancılık, üzüm, sebze ve ayva yetiştiriciliğinden sağlamış olduklarını belirttiler.
Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Karakaya köyü eski muhtarı ve orada ikamet eden Kadir Aktaş’ta, “uzun yıllardır köyümüzde ayva yetiştiriyoruz, bizlere büyüklerimizden kalan onların yetiştirdiği ve nesilden nesille devam ettirilen bir meyvecilik. Önceki seneler iklim şartlarınca soğuk aldığı için meyve olmuyordu, elimizden geldiği kadarınca bakmaya çalışıyoruz, bu yıl meyve fazlaca var şükürler olsun yüzümüzü güldürdü yakınlarda satışa sunulur” dedi.