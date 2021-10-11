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Karaca'dan Ürgüp Spor ve Suvermez Kapadokya Spor'a başarılar
Nevşehir 11.10.2021, 11:11
NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi M. Tolga Karaca, bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Nevşehir takımlarına ligde başarılar diledi.
Karaca, "2021- 2022 Futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig BAL 3. Bölge 3. Gurupta ilimizi temsil edecek kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.
Bu arada BAL Liginde mücadele edecek ekiplerimizin gruplarında bulunan takımlar şöyle;
1-Ürgüp spor (Nevşehir)
2-Suvermez Kapadokya spor (Nevşehir)
3-Cumhuriyet Üniversitesi GSK (Sivas)
5-Elbistan spor (Kahramanmaraş)
6-Andırın Yeşildağ spor (Kahramanmaraş)
7-Talasgücü Belediye spor (Kayseri)
8-Emar Grup FK (Kayseri)
9-Yahyalı spor (Kayseri)
10-Develi spor (Kayseri)