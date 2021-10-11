Son Dakika

Karaca'dan Ürgüp Spor ve Suvermez Kapadokya Spor'a başarılar

Nevşehir 11.10.2021, 11:11
Karaca'dan Ürgüp Spor ve Suvermez Kapadokya Spor'a başarılar

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi M. Tolga Karaca, bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Nevşehir takımlarına ligde başarılar diledi.  

Karaca, "2021- 2022 Futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig BAL 3. Bölge 3. Gurupta ilimizi temsil edecek kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.  

Bu arada BAL Liginde mücadele edecek ekiplerimizin gruplarında bulunan takımlar şöyle;  

1-Ürgüp spor (Nevşehir) 

2-Suvermez Kapadokya spor (Nevşehir) 

3-Cumhuriyet Üniversitesi GSK (Sivas) 

4-Abdulvahabi Gazi spor (Sivas) 

5-Elbistan spor (Kahramanmaraş) 

6-Andırın Yeşildağ spor (Kahramanmaraş) 

7-Talasgücü Belediye spor (Kayseri) 

8-Emar Grup FK (Kayseri) 

9-Yahyalı spor (Kayseri) 

10-Develi spor (Kayseri) 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@