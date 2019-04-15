KAPTİD Başkanı Dinler, Japon Büyükelçisini Kapadokya’da konuk etti

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akios Miyajima’yı Kapadokya’da konuk etti.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’yı Kapadokya’da misafir etti. KAPTİD Başkanı Dinler yaptığı açıklamada, , “Gerçek bir Türkiye ve Kapadokya dostu olan, gittiği her yerde Kapadokya’nın tanıtımını yapan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Akio Miyajima ve çok önemli dostlarını Ürgüp’te ağırlama şerefine nail olduk. 2018 yılında Kapadokya’ya gelen turist sayısı sıralamasında 10. sırada yer alarak yıllar sonra tekrar ilk 10’a giren Japon dostlarımız, 2019’un verilerinde an itibariyle 6. sırada yer alıyor. Yılsonu itibariyle ise ilk dört sırada Japon misafirlerimizin olacağını bekliyoruz. Bölgenin tekrar Japonya’da rağbet görmesinde elbette burada bulunan diplomatik misyonundan olumlu bilgi gitmesi çok önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebeple Ekselanslarına tüm Kapadokya adına tekrar tekrar çok teşekkür ederiz” dedi.