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KAPHİB Meclis toplantısı yapıldı
Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (kaphib) Meclis Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda Gerçekleşti.
Nevşehir 22.11.2019, 14:43 22.11.2019, 15:35
Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya; Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, Birliğe Üye İlçe ve Belde Belediye Başkanları, birliğe üye turizmciler ve muhtarlıklar katıldı.
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