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KAPEM’de web tasarım kursu açılıyor
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (AKPEM) tarafından ücretsiz Web Tasarım Kursu açılacak.
Nevşehir 06.12.2019, 15:38
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (AKPEM) tarafından ücretsiz Web Tasarım Kursu açılacak.
KAPEM’in kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkezinde Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları gerçekleştirilen kursta web kodlama, web tasarımı ve web programcılığının incelikleri anlatılacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
İçeriği html, css, javacript, dreamweawer, veri tabanı modüllerinden oluşan ve 20 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan kursa Ortaokul mezunu herkes ücretsiz olarak katılabilecek.
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