Kapadokya’da mevsimin ilk karı yağdı

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine kış döneminin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında peribacaları güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Nevşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yeryüzünün en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da bilinen peribacalarına ayrı bir güzellik kattı. Peribacalarının kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Uçhisar’da turizm işletmeciliği yapan Mustafa Zuhal, “Kapadokya’da mevsimin ilk karının yağması Uzakdoğulu turistleri çok mutlu etti. Oralarda kar görmedikleri için buralarda güzel bir manzara eşliğinde bölgeyi geziyorlar. Keşke daha çok kar yağsa da kartopu oynayabilseler” dedi. Bir başka turizm işletmecisi ise Kapadokya bölgesinin dört mevsim farklı güzellikler ile turistleri karşıladığını ifade ederken bu mevsimde de beyazlar eşliğinde turistleri karşılıyor diye konuştu.