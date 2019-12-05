Kapadokya’da enerji, su ve çevre politikalarına bakış semineri düzenlendi
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim Ve Araştırma Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Seminerde “enerji, Su Ve Çevre Politikaları” Konuşuldu.
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerde “Enerji, Su ve Çevre Politikaları” konuşuldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever’in katılımıyla Kapadokya Üniversitesinin tarihi enstitü binasında düzenlenen seminere yüksek lisans ve lisans programı öğrencileri ile akademisyenler katılım sağladı.
Enerji fakiri olan ama su kaynakları zengin olan ülkelerin hidroelektriğe yönelmelerinin çok doğal ve ahlaken çok yerinde bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Tanrısever, “Son on yıllarda hidroelektriğe karşı, barajlara karşı çok büyük kampanyalar var. Bunlar doğru ama adil değil. Çünkü bu ülkeler başka kaynaklara sahip değiller ve insanların eğitim almaları, iş bulamaları, ekonomik maliyetleri düşürmeleri için enerji üretmeleri gerekiyor. Şöyle de bir gerçek var ki, tam olarak yenilenebilir diyemesek de sudan üretilen elektrik, kömür ve diğer kaynaklara göre daha çevre dostudur. En masum olarak adlandırılan güneş enerjisi panelleri, rüzgâr enerjisi panelleri ve jeotermal enerjinin çevreye ne kadar zarar verdiğini biliyoruz. Tüm bunlar karşılaştırıldığında sudan elde edilen enerjinin zararlarının abartıldığını görebiliriz” dedi.
Artık eskiden olduğu gibi kazan kaybet tarzı yaklaşımla su, enerji, çevre kompleksinin çözülmesinin mümkün olmadığını çünkü bu yaklaşım izlendiğinde sonucunun kaybet kaybete dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Tanrısever, teknoloji ve diplomasinin daha etkili kullanıldığı bir durumda konunun kazan kazana dönüşmesi ve çözülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.
Seminer, Tanrısever’in katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.
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