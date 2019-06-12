Kapadokya Üniversitesi tez ve yazı kampı düzenleyecek

Kapadokya Üniversitesi akademik makale, yüksek lisans veya doktora tezi yazanlara yönelik tez ve yazı kampı düzenliyor.

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesinde düzenlenecek tez ve yazı kampında katılımcılara bilimsel araştırma rehberliği ve verimli yazmayı sağlayacak bir çalışma ortamı sunulacak.

Yazar ve Editör Tanıl Bora, Prof. Dr. Umut Al, Prof. Dr. Ali Çağlar ve Prof. Dr. Ahmet Çiğdem’in seminer vereceği tez ve yazı kampında katılımcıların altı gün boyunca Kapadokya’nın tarihsel ve kültürel dokusundan alacakları ilhamla, yoğun bir çalışma dönemi geçirmesi planlanırken, üniversitenin kütüphaneleri ve çalışma sınıfları, elektronik erişim kaynakları ve bilgisayar laboratuvarından yararlanabilecek olan katılımcılar günlük yazı, rehberlik ve tartışma saatleriyle çalışmalarında kısa sürede önemli ilerleme kaydedecekler.

İlk dönemi 10 Temmuz’da başlayacak olan kampta, katılımcılara konaklama ve yemek gibi olanaklar da sunulacağı üniversite tarafından açıklanırken, tez ve yazı kampına dair detaylı bilgi ise üniversitenin resmi web sitesi olan www.kapadokya.edu.tr adresinden yayınlandı.