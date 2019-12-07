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Kapadokya Üniversitesi Burundi ile ilişkilerini geliştiriyor
Kapadokya Üniversitesi, Uluslararası İlişkilerini Geliştirmek Amacıyla Burundi Ankara Büyükelçisini Ziyaret Etti.
Nevşehir 07.12.2019, 09:42 07.12.2019, 10:02
Kapadokya Üniversitesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla Burundi Ankara Büyükelçisini ziyaret etti.
Ziyarette, Büyükelçi Bikebako’ya Kapadokya esintileriyle tasarlanmış hayat ağacı hediye edildi.
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