Kapadokya Üniversitesi Burundi ile ilişkilerini geliştiriyor

Kapadokya Üniversitesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla Burundi Ankara Büyükelçisini ziyaret etti.

Burundi Ankara Büyükelçisi Gérard Ntahorwaroye Bikebako’yu makamında ziyaret eden Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Elif Benveniste, üniversitenin uluslararası öğrenci faaliyetleri hakkında büyükelçiye bilgi verirken, eğitim iş birliklerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Kapadokya Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükelçi Gerard Ntahorwaroye Bikebako, Kapadokya Üniversitesi’nin Burundi’de yapacağı çalışmalarda elçiliğin her zaman yardımcı olacağını ve Kapadokya’ya daha fazla Burundili öğrenci gelebilmesi için destek vereceğini belirtti.

Ziyarette, Büyükelçi Bikebako’ya Kapadokya esintileriyle tasarlanmış hayat ağacı hediye edildi.