Kapadokya Üniversitesi aşçılık atölyesine Amerikan mutfağı eğitimi verildi

Kapadokya Üniversitesi’nde, Kayseri ilinden lise son sınıf öğrencilerinin katılımı ile düzenlene Aşçılık Atölyesi’nde Amerikan mutfağı eğitimi verildi.

Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat Yerleşkesinde pandemi koşulları dikkate alınarak yapılan atölye çalışmasında, Öğretim Görevlisi Şef Cem Aydoğdu, Amerikan mutfağından ev yapımı hamburger yemeğini öğrencilerle birlikte yaptı.

Öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarına destek olma amacı ile Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından yapılan etkinlikte öğrenciler, Amerikan mutfağı lezzet eğitiminin ardından uygulama mutfağında hünerlerini sergilediler.

Mesleki ve teknik bilgilerini öğrencilerle paylaşan Şef Cem Aydoğdu, atölye çalışması kapsamında Amerikan mutfağından “Ekmeği, Köftesi ve Dip Soslarıyla Hamburger” yemeğini öğrencilerle birlikte hazırlayarak sunum yaptı. Aydoğdu, eğitime katılan öğrencilerin gün sonunda mutfaktan mutlu ayrıldıklarını ve yemeğe karşı olumlu yönde sempatilerinin oluştuğunu belirterek, “İki yılı aşkın süredir benzer atölye eğitimlerimiz ile öğrencileri mutfağa hazırlıyoruz. Bugün de Aşçılık ve Gastronomi alanlarında neler yapılır, nasıl bir eğitimden geçilir; bunları öğrencilere aktarmaya çalıştık” ifadelerinde bulundu.

Aşçılık Atölyesi sonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilere katılım sertifikası verildi.