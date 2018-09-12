Kapadokya Teknopark’ta Yer Alan Firmanın TÜBİTAK Başarısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Ebubekir Kaya'nın, Kapadokya Teknopark’ta yer alan ve sahibi olduğu

Kapadokya Teknopark’ta Yer Alan Firmanın TÜBİTAK Başarısı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Ebubekir Kaya'nın, Kapadokya Teknopark’ta yer alan ve sahibi olduğu “CEKA Yazılım Ar-Ge Müh. Bil. Elektrik Elektronik End. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti” firması üzerinden yapmış olduğu “Asansör İçin Can-Bus Protokolü Tabanlı Bir Kat Butonu Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı proje başvurusu, TÜBİTAK tarafından 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.  

01.09.2018-29.02.2020 tarihleri arasında Kapadokya Teknopark bünyesinde yürütülecek olan proje sayesinde, klasik kat butonlarının sahip olduğu birçok dezavantaj giderilerek özgün bir sistem geliştirilecek.

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