Kapadokya Teknopark’ta Yer Alan Firmanın TÜBİTAK Başarısı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Ebubekir Kaya'nın, Kapadokya Teknopark’ta yer alan ve sahibi olduğu “CEKA Yazılım Ar-Ge Müh. Bil. Elektrik Elektronik End. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti” firması üzerinden yapmış olduğu “Asansör İçin Can-Bus Protokolü Tabanlı Bir Kat Butonu Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı proje başvurusu, TÜBİTAK tarafından 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

01.09.2018-29.02.2020 tarihleri arasında Kapadokya Teknopark bünyesinde yürütülecek olan proje sayesinde, klasik kat butonlarının sahip olduğu birçok dezavantaj giderilerek özgün bir sistem geliştirilecek.