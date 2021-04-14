Kapadokya Alan Başkanlığı bugüne kadar bin 184 karar aldı

2019 yılında kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı kurulduğu günden bugüne kadar bin 184 dosya hakkında karar verdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı 2019 yılında kurulmasının ardından bölgede başta kaçak yapılar olmak üzere, mimari projeler, imar uygulaması, tespit tescili, ÇED altyapı ve çeşitli başvurular olmak üzere bugüne kadar bin 184 dosya hakkında karar verdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından 2019 yılında 5 toplantıda 66 karar, 2020 yılında 32 toplantıda 882 karar ve 2021 yılında 9 toplantıda 236 karar olmak üzere toplamda bin 184 karar aldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından 2019 yılından bugüne kadar 317 izinsiz yapı hakkında karar verilirken 428 mimari projeyi onaylanırken 167 mimar uygulamasına onay verildi.