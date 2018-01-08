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Kan bağışı bilincini artırmaya çalışıyoruz

Nevşehir’de son yıllarda insanımızı kan bağışı yapmaya yönlendiren Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığının girişimleri ile her 100 kişiden 25’i kan bağışında bulunma alışkanlığına erişti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:16
Kan bağışı bilincini artırmaya çalışıyoruz
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Nevşehir Kan Merkezi Doktoru Süleyman Kurt, 10 yıldır Nevşehir’de Kızılay Şube Başkanlığı bünyesinde gösterdikleri gayretli çalışmalar sonucunda Nevşehir halkının büyük bir bölümünün düzenli kan bağışında bulunma alışkanlığı edindiğini söyledi. 

Bu oranı % 50’li seviyelerine çıkartmanın hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Dr. Süleyman Kurt, “Nevşehir’de 10 yıldır kan merkezimiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kan bağış kampanyaları sayesinde artık insanımız kan bağışının günü birlik bir etkinlik olmadığının farkına vardılar. Sağlık sorunu olmayan ve kan vermeye herhangi bir engeli bulunmayan vatandaşlarımız kan bağışında bulunmayı alışkanlık haline getirmiş bulunuyorlar. Şu an Nevşehir’de yaşayan her 100 Kişiden 25’inin kan bağışında bulunmayı bir alışkanlık haline getirdiğini söylemek mümkün. Amacımız bu oranı % 50’li seviyesine çıkarmak istiyoruz. 18 yaş üzeri, 65 yaş altı herkesin kan bağışında bulunarak sağlıklı bir yaşam sürdürmelerinin yanında bu faaliyetin bir insanlık görevi olduğunun da farkında olmaları bizleri mutlu ediyor. Kan bağışı konusunda Nevşehirlilerin ilgi ve duyarlılığı oldukça yüksek” diye konuştu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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