Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Binasında

Daha önce Paşakonağı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bundan böyle daha önce Sağlık İl Müdürlüğü’nün bulunduğu binaya taşındı.

Bir süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan iki katlı binaya yerleşen müdürlük bundan böyle çalışmalarını burada sürdürecek.

Binada Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinin yanı sıra vatandaşların diyetisyen, psikolog ve hukuksal ihtiyacına ücretsiz danışmanlık hizmetinin verildiği Aile Danışma Merkezi ve kadınlar için çeşitli kişisel gelişim ve mesleki eğitim kurslarının yer aldığı Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM)’de yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte müdürlüğün yeni binasını gezen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeni dönemde hem kadınlar hem de aileler için bir çok yeni projenin hayata geçirileceğini ifade eden Savran, yeni müdürlük binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.