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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Binasında
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Paşakonağı yanında bulunan ve yenileme çalışması tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Nevşehir 05.10.2021, 13:39
Daha önce Paşakonağı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bundan böyle daha önce Sağlık İl Müdürlüğü’nün bulunduğu binaya taşındı.
Bir süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan iki katlı binaya yerleşen müdürlük bundan böyle çalışmalarını burada sürdürecek.
Geçtiğimiz günlerde beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte müdürlüğün yeni binasını gezen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yeni dönemde hem kadınlar hem de aileler için bir çok yeni projenin hayata geçirileceğini ifade eden Savran, yeni müdürlük binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.