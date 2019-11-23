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Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında 3 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.

Nevşehir 22.11.2019, 16:52
Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada 0,75 gram eroin, 0,40 gram metamfetamin madde ele geçirirken il merkezinde ise şüphenilen 1 kişi üzerinde 1,42 gram metamfetamin, 1,60 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 3 şahıs gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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