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Jandarma uyuşturucudan 3 kişiyi gözaltına aldı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında 3 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Nevşehir 22.11.2019, 16:52
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından 3 şahıs gözaltına alınırken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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