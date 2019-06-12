JAKEM’den Altınyıldız’a Muhteşem Gösteri

Nevşehir JAKEM Komutanlığı ekipleri Altınyıldız İlköğretim Kurumu bahçesinde eğitimli köpeklerle muhteşem bir gösteri yaptı.

JAKEM’den Altınyıldız’a Muhteşem Gösteri
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu yılsonu etkinlikleri kapsamında okulumuza gelen Nevşehir Jandarma Komutanlığı At Köpek Eğitim Merkezi komutanlığına ait  eğitimli köpekler, eğiticilerinin verdikleri komutları eksiksiz uygulayarak gösterilerini gerçekleştirdiler.Köpeklerin birbirinden güzel gösterileri Okulumuz hami okulu Cumhuriyet İlkokulu Nevşehir Özel Eğitimli öğrenciler ve okulumuz öğrencileri tarafından büyük beğeni topladı.

Muhteşem gösteri için Nevşehir JAKEM komutanlığına ve JAKEM komutanlığı er ve erbaşlarına teşekkür ederiz.

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