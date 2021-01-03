İtfaiye kavşağı yeni görünümüyle çok beğenildi

Nevşehir Belediyesi, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla kavşaklardaki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerinin son olarak İtfaiye Kavşağı’nda yaptığı çalışma hem gece hem de gündüz görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Kentin çeşitli noktalarındaki kavşaklarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Terminal Kavşağı, Ürgüp Yolu, Üniversite Kavşağı, Jandarma Kavşağı, Forum Kavşağı’nın ardından İtfaiye Kavşağındaki çalışmalarını da tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çevre yolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı’na lale ve at figürleri yerleştirildi.

Aydınlatma çalışması da yapılan kavşak çim ve ekilen süs bitkileri ve çiçeklerinde çıkmasıyla özellikle bahar aylarından itibaren yemyeşil görüntüsüyle görsel bir şölen sunacak.