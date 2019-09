İmam Hatip öğrencilerine ilk dersi Rektör Bağlı verdi

Nevşehir Merkez Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Projesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yılın ilk dersini, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı verdi.

Nevşehir Merkez Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Projesi Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi tarafından düzenlenen ‘İlk Ders’ programının ilk konuğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı oldu. Okul Müdürü Veli Sağır, okul yönetimi ve öğretmenlerin konferans salonunda hazır bulunduğu programda öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ‘Modern Dünyada Müslüman Olmak’ konusu üzerine konuştu.

Modernleşen dünyada İmam Hatip Okullarına ve burada yetişen gençlere büyük görevler düştüğünü belirten Rektör Bağlı, “Bir İmam Hatipli olarak, İmam Hatiplilere hitap etmek her zaman bana heyecan vermiştir. Anne-babalarınız ve bizler, sizlerin belli bir eğitim formasyonuna sahip olmanız için çok büyük emekler veriyor ve çok büyük zorluklar çekiyoruz. Bunun sonucu olarak da pek çok kişinin gitmek istediği ve gelmek istediği yerlere geliyorsunuz. Ben hayatım boyunca hiçbir sene kendi evimde kalarak okula gidemedim. Ya akrabalarımın yanında ya da yatılı okullarda okumak zorunda kaldım. Bugün geldiğimiz noktada sizler çok şanslısınız. Bugün Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da hepinizin ulaşabileceği güzel ve başarılı çalışmalar ortaya koydu. Tabi ki bunun için de büyük fedakarlıklar ve büyük zorluklar çekildi. Bunları çok iyi değerlendirmeniz ve geleceğinizi iyi şekillendirmeniz gerekiyor” dedi.

Bağlı devamında “Şu anda hepimiz burada bir İmam Hatipli olmanın ötesinde bir Müslüman olarak bulunuyoruz. Bugün dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar, başta ekonomik durum olmak üzere birçok konu üzerinde büyük sıkıntılar yaşamakta. Bunun için bireyler ve toplumlar olarak her alanda mücadele vermeliyiz. Ayrıca Müslümanlar üzerinde olumsuz algı ve İslam karşıtlı propagandaların yapıldığını görüyoruz. Bunu değiştirmek ve bu algıyı ortadan kaldırmak için de mücadele etmeliyiz. Bunu yapabilmek için de bizim için ve toplum için vazgeçilmez olan tek güç her zaman ‘Ahlak’tır. Nerde, nasıl davranacağınızı biliyor olmamız gerekiyor. Hızla modernleşen dünyada, dünyanın neresinde olursak olalım her durumda bizlerin Müslüman olması gerekiyor ve bundan taviz veremeyiz. Bunun için de başta siz İmam Hatiplilere büyük görevler düşmekte. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm yolunun tek anahtarı da Müslümanlıktır.

Gelişmiş olarak nitelediğimiz batı ülkelerin, bizim inancımız doğrultusunda sahip olduğumuz bir çok değerden yoksun olunduğunu görüyoruz. Dünyayı adil bir şekilde ve insan onuruna yakışır bir şekilde idare edebilecek ve dünyaya yön gösterebilecek bir fikre, bir inanca ihtiyaç var. Bu da İslam’dır, bu sizler ve bizleriz. Anadolu tabiriyle ‘Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır.’ Bir kişiyle çok şey değişir, bir kişiyle nice şeyler başarılabilir. Dünyayı yeniden adil bir sisteme kavuşturabiliriz. Bunun için de en azından gayret etmeliyiz. İmam Hatiplilerin en önemli özelliği de tam budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bir zamanlar ‘İmam Hatibi bitirince ne olacaksınız?’ deniliyor ve kırıcı sözler sarf ediliyordu. Bakın şu anda Cumhurbaşkanımız İmam Hatipli, ben İmam Hatipliyim. Sizler de azimle belirlediğiniz hedef doğrultusunda gayret edip çabalar iseniz önemli görevler üstlenen birer birey olarak hayata atılabilirsiniz. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılında siz değerli gençlerimize bir kez daha başarılar diliyorum” diye konuştu.

Program, Rektör Bağlı’nın konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını cevaplaması ve Okul Müdürü Veli Sağır’ın davetlerine icabet ederek ilk dersi vermelerinden dolayı kendilerine teşekkür etmesiyle son buldu.