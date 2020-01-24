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İlkokul 1.sınıf öğrencisi lösemiden hayatını kaybetti
Nevşehir’in Derinkuyu İlçesine Bağlı Yazıhüyük Kasabasında İkamet Eden İlkokul 1.sınıf Öğrencisi Aysema Aydoğan Lösemi Kanserinden Hayatını Kaybetti.
Nevşehir 24.01.2020, 09:23 24.01.2020, 09:42
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında ikamet eden ilkokul 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan lösemi kanserinden hayatını kaybetti.
Yazıhüyük Gazi İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan, bir süredir Lösemi tedavisi görüyordu. Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Aysema Aydoğan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazıhüyük İlkokulu Müdürü Ayşegül Baki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lösemi hastası öğrencimiz, Aysema Ağdoğan yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Bir Melek daha cennete yürüdü. Ailesinin ve okulumun başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız” sözlerini paylaştı.