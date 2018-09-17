İlköğretim haftası kutlama programı başladı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası açılış programına katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, öğrencilerin ilk gün heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ardından İlköğretim haftası kutlama programı Mustafa Çalışkan İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Protokol konuşmaları, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisiyle devam eden program kapsamında 1. sınıf öğrencilerine 4. sınıf öğrencilerinin ‘Hoş geldin’ çiçeği sunmalarıyla devam eden program sonunda sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilerin ilk gün heyecanına ve mutluklarına ortak oldu.