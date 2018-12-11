İlhan Kaya; "İnşallah Nevşehir’e bir kadın eli değecek"

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, il başkanlığı görevine atandığı günden bu yana merkez belediye başkanlığına en doğru adayı gösterebilmenin düşüncesi ve gayreti içerisinde bulunduğunu söylerken, Mart 2019 seçimlerinde Nevşehir’e bir kadın elinin değeceğine inandıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın kendisini Nevşehir’e ispat etmiş bir isim olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, “Yaklaşık üç yıldır il başkanlığına atandığım günden bu yana hep yerel seçimlerde daha fazla başarılı nasıl oluruz diye düşünüyordum. Nevşehir’imizi insanlarımızın içerisinde yaşamaktan gurur duyduğu bir il yapabilmenin düşüncesindeyim. Arkadaşlarımızla da sık sık bu konuda istişarelerde bulunduk. Doğru adayı bulmanın çabası içerisindeydim. Filiz Hocamız kendisini Nevşehir’e ispatlamış birisi. Kendisi bir Nevşehir Sevdalısı. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’de adayımızla oldukça yakından ilgilendi. Adayımızın açıklanmasının ardından gerçekten beklediğimin daha üzerinde olumlu tepkiler aldım. İnanın Filiz Hocam bu şehri baştan aşağıya yeniden yaratacak. Teşkilatlarımızla birlikte güzel bir seçim süreci geçireceğimize inanıyorum. İnşallah Nevşehir’e bir kadın eli değecek” ifadelerinde bulundu.