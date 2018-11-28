İHH'dan savaş bölgesindeki çocuklar için yardım kampanyası

İHH Nevşehir dernek binasında bir araya gelen gönüllü kadınlar, kış mevsimde hissedilmeye başlandığı süreçte, Suriye’nin iç kesimlerinde savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan çocuklara ve sınırdaki mülteci kamplarındaki çocuklara ulaştırmak amacıyla kazak, atkı, eldiven örüyor.

İHH Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Sedef Öğütgen yaptığı açıklamada, destek vermek isteyenlerin ördükleri veya satın aldıkları kışlık giyecekleri her pazartesi günü, derneğin Lale Caddesindeki binasına getirebileceğini belirtti.

Öğütgen, “Suriye’de uzun yıllardır süren savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmamış birçok mazlum aile bulunuyor. Savaş nedeniyle özellikle çocuklar büyük mağduriyet yaşıyor. Kış mevsimi koşullarında “Kış üşütüyor, biz ısıtıyoruz” sloganıyla başlattığımız kampanya çerçevesinde destek vermek isteyen bayanları dernek binamıza bekliyoruz” dedi.

Öğütgen, dileyen hayırseverlerin yine pazartesi günleri dernek binasına örgü malzemesi getirerek de destek verebileceklerini söyledi.