Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı çerçevesinde İhlas Haber Ajansına etkinliklere katılım ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Nevşehir’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları çerçevesinde 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ‘ programlarına katılım ve desteklerinden dolayı İHA’ya teşekkür belgesi verildi. NÜKÇAM Müdürü Doç.Dr. Leyla Kahraman tarafından verilen teşekkür belgesini Nevşehir İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin aldı.