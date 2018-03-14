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İHA’ya teşekkür belgesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı çerçevesinde İhlas Haber Ajansına etkinliklere katılım ve katkılarından dolayı...

İHA’ya teşekkür belgesi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı çerçevesinde İhlas Haber Ajansına etkinliklere katılım ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Nevşehir’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları çerçevesinde 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ‘ programlarına katılım ve desteklerinden dolayı İHA’ya teşekkür belgesi verildi. NÜKÇAM Müdürü Doç.Dr. Leyla Kahraman tarafından verilen teşekkür belgesini Nevşehir İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin aldı.
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