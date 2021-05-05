İçme suyu ana isale hatları yenileniyor

Nevşehir Belediyesi, 2000 Evler, Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde sık sık su kesintilerine neden olan içme suyu ana isale hattındaki asbestli su borularını değiştiriyor. Yapılan çalışma ile birlikte 30 yılı aşkın süredir kullanılan asbestli borular daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil borularla değişiyor.

Nevşehir’in problemli altyapısını güçlendirerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için şehrin birçok noktasında milyonlarca liralık altyapı çalışması gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahallelerdeki içme suyu hatlarını yenileyerek şehri Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin altını adeta ilmek ilmek örüyor.

Belediye ekipleri çalışmalarda sadece mahallelerdeki içme suyu ve abone hatlarını yenilemekle kalmıyor bir yandan da su depolarından mahallelere gelen içme suyu ana isale hatlarını da değiştiriyor. Altyapı çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) son olarak su depolarından gelerek 2000 Evler, Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerindeki içme suyu şebekelerini besleyen İtfaiye Müdürlüğü yanından İl Jandarma Komutanlığı’na kadar uzanan içme suyu ana isale hattını yenilemek için çalışma başlattı. Bu bölgede bulunan ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borularının yerine 300 ve 350’lik yeni nesil polietilen borular döşeyen belediye ekiplerinin bu çalışması sayesinde asbestli boruların patlamasından kaynaklı su kesintileri son bulacak.

Belediye ekipleri çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak oluşturulan yeni ana isale hattını devreye sokacak.