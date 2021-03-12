İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı, Vali Becel’i ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Valiliği şeref defterine günün anısına yazı yazmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bir süre görüştü. Vali Becel, İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’e Nevşehir’de yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, günün anısına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Kapadokya bölgesine ait olan anfora hediye etti.