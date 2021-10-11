Havalimanı camii ibadete açıldı

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Havalimanı yerleşkesinde yapımı tamamlanan Havalimanı Camii'nin açılışı için gittiği Gülşehir'de İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, proje aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süre zarfında cami inşaatına vermiş olduğu destekten dolayı Havalimanı Müdürü Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, tüm din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftasını" kutlayarak İl Müftüsü Altunkaya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’ya, Gülşehir İlçe Müftüsü Talat İlbahar ve din görevlileri eşlik etti.