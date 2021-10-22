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Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak
Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.10.2021 Pazar akşam saatlerinden itibaren bölgemiz genelinin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Nevşehir 22.10.2021, 15:43
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü bölgemizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.