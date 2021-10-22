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Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.10.2021 Pazar akşam saatlerinden itibaren bölgemiz genelinin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Nevşehir 22.10.2021, 15:43
Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü bölgemizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

25.10.2021 Pazartesi günü bölge genelinde beklenen yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

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