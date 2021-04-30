HAK-İŞ’ten 1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla HAK-İş Nevşehir İl Başkanlığı, basın açıklaması düzenledi.1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Nevşehir HAK-İŞ İl Başkanlığı tarafından Nevşehir Gülbahçe Park önünde basın açıklaması düzenlendi. HAK-İş İl Başkanı Muhammed Fatih Mutlu burada yaptığı açıklamada, "Bizler, Türkiye’nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs’ta birlikteyiz" dedi. Mutlu, "HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biliyoruz ki dünyamız bir, gayemiz bir. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız. HAK-İŞ olarak asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.