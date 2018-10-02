Hacıbektaş-ı Veli anma etkinlikleri programı belirlendi

NEVŞEHİR(MHA) 10-14 Ekim tarihleri arasında Hacıbektaş ilçesinde yapılacak olan Hacıbektaş-ı Veliyi anma kültür ve sanat etkinliklerinin programı belirlendi.

Program şu şekilde;

10 Ekim 2018 Çarşamba

Çelenk Sunma Yer: Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı Saat : 10.00

Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Saygı Duruşu İstiklal Marşı

Ağaç Dikimi Yer: Otmanbaba Saat: 10.30—12.00

Karma Resim Ve Heykel Sergisi Yer: Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Saat : 13.30

Mustafa Ermiş (Halk Şairi-Ressam) Konu: Türk Gölge Oyunu – “Pazyryk’tan Karagöz’e” *Güvenç Gürses (Araştırmacı Şair- Ağaç Oyma Sanatçısı) Konu :(Sevgiden Hoşgörüye İnsan Portreleri) *Zafer Çamlıca (Ressam) Konu (Hacı Bektaş Veli) Konferans Yer :Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Büyük Salon Saat :14.00—14.30 Konu :“Kerbela’dan ,Horasan’a Ve Hacıbektaş’a” Konuşmacı * Ali Rıza Selmanpakoğlu Hacıbektaş Belediye Başk

Hacı Bektaş Veli Müzesinin Gezilmesi Ve Gülbank (Avusturya Alevi Dernekleri Dedesi) Saat :14.45—15.45 Birlik Cem Töreni Yer : Garipdede Konuk Evi Saat : 16.00 *(Avustura Alevi Dernekleri.)

11 Ekim 2018 Perşembe

Çilehane Gezisi Yer : Çilehane Saat : 14.00—17.30 A) Deliklitaş B) Ozanlar Yolu C) İzbırakan Aydınlar Gömütü Ve Şehitlik D) Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi E) Deyişler Ali Aslan Aşık Mansuri

12 Ekim 2018 Cuma

Federasyon-Vakıf-Derneklerin Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ve Bildiri Hazırlanması. Yer :Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat :14.00—16.00

13 Ekim 2018 Cumartesi Açılış Yer : Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi Saat : 11:00—12.30 Sunucular : Neşe Yağmur Öcal Program * Saygı Duruşu * İstiklal Marşı * Hacıbektaş Kadınlar Korusu * Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş Semah Ekibi Gösterisi * Günün Anlam Ve Önemini Belirten Konuşmalar * Şiir Yarışmaları Ödül Töreni * Öykü Yarışması Ödül Töreni * 25. Hacıbektaş Veli Dostluk Ve Barış Ödül Töreni Panel Yer : Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat : 14:00—16.00 Konu :“Alevi-Bektaşilikte Kullanılan Kavramlar: Hakka Yürüme, Niyaz Etme, İkrar Verme, Bez Mi Elest, Kandili Kudret, Müsaiplik Vb.” Konuşmacılar * Doç Dr. Özgür Savaşçı Bektaşi Babası, Münih Lüdwing Maksimilan Üniversitesi Öğretim Üyesi. * Dursun Gümüşoğlu (Bektaşi Babası, Araştırmacı Yazar.) * Veli Yanar (Alevi Dedesi, Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Araştırma Derneği Ve Vakfı) 13 Ekim Konseri Ve Semah Yer : Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi Saat : 17.00—20.00 Sunucular : Neşe Yağmur Öcal

Ozan Sanatçı Semah Ekipleri * Semah (Karacaahmet Sultan Dergahı Semah Ekibi) * Grup Meşk * Kazım Kalaycı * Hüseyin Uğurlu

14 Ekim 2018 Pazar

Konferans Ve Ozanların Dilinden Yer : Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat : 13.30—16.30 Sunucular : Ahmet Gökçe Konferans Konu :”Ozanlık Geleneği” Konuşmacı * Niyazi Yaşar Şair, Araştırmacı, Yazar. Ozanların Dilinden * Ozan Haşimi Aslıhak (Aşıklar Atışması) * Sadık Gül (Aşıklar Atışması) *Hasan Kaplani * Aşık Mansuri * Ali Arslan * Dursun Sarı * Mustafa Sayılar * Mehmet Gökçe * Selahattin Dündar