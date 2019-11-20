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Gürcistan halk dansları topluluğunun gösterisi büyük beğeni kazandı
Nevşehir Belediyesi Kültür Ve Sanat Günleri Etkinlikleri Çerçevesinde, Gürcistan Halk Dansları Topluluğunun Sunduğu Gösteri Büyük Beğeni Topladı.
Nevşehir 20.11.2019, 09:46
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, Gürcistan Halk Dansları Topluluğunun sunduğu gösteri büyük beğeni topladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren gösteri sonunda Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir tarafından grup üyelerine günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
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